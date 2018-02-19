"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

"Уиган" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Ди-дабл-ю" (Уиган)

Начало матча: 22:55

Арбитр: Энтони Тейлор

Программа 1/8 финала Кубка Англии завершится вечерним матчем в понедельник, в рамках которого абсолютно лучшая команда нынешнего сезона с британской пропиской "Манчестер Сити" навестит "Уиган". Этот поединок интересен хотя бы с той точки зрения, что скромные "Латикс" в своей новейшей истории выиграли первый по-настоящему значимый трофей, как раз-таки в финале одолев "горожан". Пять лет назад тогда еще подопечные Роберто Мартинеса на "Уэмбли" сотворили настоящую сенсацию, вырвав победу у чемпионского состава Роберто Манчини.

Путь "Уигана" к пятому раунду Кубка Англии был тернистым. Как команда, которая представляет третий по силе дивизион, подопечные Пола Кука задействованы в старейшем турнире Европы с самого его начала. В рамках 1/128 "сине-белые" не без проблем справились с "Кроули". Далее лишь в переигровке был пройден фактически любительский коллектив "Файлд". На стадии 1/32 финала "Латикс" понадобилось два матча, чтобы выбить представителя Премьер-Лиги "Борнмут", а последним кубковым скальпом уиганцев является лондонский "Вест Хэм", который пал со счетом 2:0.

"Манчестер Сити" не встретил должного сопротивления ни от "Бернли", ни от "Кардиффа", несмотря на то, что Пеп Гвардиола ротировал состав. Кстати, с "Уиганом" "горожане" могут позволить себе сыграть и основной обоймой, потому как в данный период интервалы между матчами приемлемы. Шесть дней прошло с тех пор, как манкунианцы успешно съездили в Швейцарию на первый поединок плей-офф Лиги Чемпионов, таких же шесть дней подготовки будет у команды, чтобы подготовиться к финальному противостоянию в Кубке Лиги с "Арсеналом".

Интересные факты противостояния "Уигана" и "Манчестер Сити":

Предстоящий поединок станет пятым в истории между "Уиганом" и "Манчестер Сити" в рамках Кубка Англии. "Латикс" выиграли два последних противостояния против "горожан", включая победу в финальном сражении 2013 года.

"Уиган" победил в шести последних матчах Кубка Англии на родном стадионе. Причем три из этих викторий были добыты над командами высшего дивизиона - "Кристал Пэлас", "Борнмутом" и "Вест Хэмом".

Серхио Агуэро отличился 16 забитыми голами в 17 матчах Кубка Англии с момента его дебюта в этом турнире.

Рахим Стерлинг принял непосредственное участие в девяти голах в последних девяти матчах в рамках Кубка Англии (три гола и шесть ассистов).

Ориентировочные составы на игру:

Уиган: Уолтон, Бирн, Данкли, Берн, Элдер, Пауэр, Морси, Джейкобс, Пауэлл, Мэсси, Григг

Ман Сити: Браво, Данило, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Давид Силва, Бернарду Силва, Сане, Агуэро

Прогноз на матч "Уиган" – "Манчестер Сити":

Безоговорочным фаворитом этого матча, в том числе и в глазах букмекеров, является "Манчестер Сити". Коэффициент на победу "горожан" мизерный – 1.17. В то время как победа "Уигана" в зависимости от конторы колеблется в пределах от 18.0 до 23.0.

Богдан Архипенко

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