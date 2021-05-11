"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Чемпионом Англии в сезоне-2020/2021 стал "Манчестер Сити".

Официально оформление титула состоялось после того, как "Манчестер Юнайтед" в 36-м туре Премьер-лиги проиграл "Лестеру" со счетом 1:2 и потерял все шансы догнать "горожан".

"Манчестер Сити" завоевал чемпионский титул в седьмой раз в своей истории и догнал по этому показателю "Астон Виллу". Чаще чемпионом становились только "Манчестер Юнайтед" (20), "Ливерпуль" (19), "Арсенал" (13) и "Эвертон" (9).

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" стал чемпионом в третий раз за четыре последних сезона.

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