"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии

1 Теги манчестер сити

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Чемпионом Англии в сезоне-2020/2021 стал "Манчестер Сити".

Официально оформление титула состоялось после того, как "Манчестер Юнайтед" в 36-м туре Премьер-лиги проиграл "Лестеру" со счетом 1:2 и потерял все шансы догнать "горожан".

"Манчестер Сити" завоевал чемпионский титул в седьмой раз в своей истории и догнал по этому показателю "Астон Виллу". Чаще чемпионом становились только "Манчестер Юнайтед" (20), "Ливерпуль" (19), "Арсенал" (13) и "Эвертон" (9).

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" стал чемпионом в третий раз за четыре последних сезона.

Не пропустите: Гвардиола лестно отозвался о Зинченко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Заслуженно... Да, второгодник??... Ха-ха-ха...

Ответить

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов