"Манчестер Сити" стал четвёртым клубом, обыгравшим трёх лондонских грандов в одном розыгрыше АПЛ

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"Манчестер Сити" стал четвёртым клубом, обыгравшим трёх лондонских грандов в одном розыгрыше АПЛ

В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде взял верх над "Тоттенхэмом".

Таким образом, как сообщает Opta, "горожане" стали четвёртым клубом, обыгравшим "шпор", а также "Арсенал" и "Челси" в одном розыгрыше АПЛ.

Ранее подобное удавалось "Ковентри" (сезон 1993/94), "Чарльтону" (сезон 2001/02) и "Блэкберну" (сезон 2002/03).

Не пропустите видеообзор матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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