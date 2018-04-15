"Манчестер Сити" стал четвёртым клубом, обыгравшим трёх лондонских грандов в одном розыгрыше АПЛ

В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде взял верх над "Тоттенхэмом".

Таким образом, как сообщает Opta, "горожане" стали четвёртым клубом, обыгравшим "шпор", а также "Арсенал" и "Челси" в одном розыгрыше АПЛ.

Ранее подобное удавалось "Ковентри" (сезон 1993/94), "Чарльтону" (сезон 2001/02) и "Блэкберну" (сезон 2002/03).

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