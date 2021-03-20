"Манчестер Сити" стал фаворитом в борьбе за Грилиша

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"Манчестер Сити" стал фаворитом в борьбе за Грилиша

Фото The Athletic

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш имеет хорошие шансы оказаться в "Манчестер Сити" грядущим летом.

По информации Daily Mail, "горожане" сейчас считаются фаворитами в гонке за 25-летним англичанином.

Дело в том, что "Сити", в отличие от большинства других клубов, способен заплатить за хавбека более 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Грилиш сыграл за "Астон Виллу" 23 матча, забил 7 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: "Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Гронингена". | http://soccernews.ru
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