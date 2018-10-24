"Манчестер Сити" стал первым английским клубом, обыгравшим "Шахтёр" на выезде

В матче 3-го тура Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" на выезде разгромил донецкий "Шахтёр" (3:0) и стал первым английским клубом, обыгравшим "горняков" в гостях.

До сих пор "Шахтер" сыграл семь матчей с англичанами в еврокубках. Два из них завершились вничью, еще пять раз "горняки" добывали победу.

По итогам 3-х туров группового этапа "горожане" набрали шесть очков, у "Шахтёр" - два балла. | soccernews.ru