"Манчестер Сити" стал первым клубом за последние 55 лет, забившим 82 гола в 28 матчах АПЛ

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"Манчестер Сити" стал первым клубом за последние 55 лет, забившим 82 гола в 28 матчах АПЛ

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" играет с "Арсенал" (3:0, первый тайм).

На счету "горожан" теперь стало 82 гола в Премьер-лиге. Подобного показателя удавалось достичь только "Тоттенхэму" 55 лет назад.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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