"Манчестер Сити" стал первым клубом за последние 55 лет, забившим 82 гола в 28 матчах АПЛ

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" играет с "Арсенал" (3:0, первый тайм).

На счету "горожан" теперь стало 82 гола в Премьер-лиге. Подобного показателя удавалось достичь только "Тоттенхэму" 55 лет назад.

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