"Манчестер Сити" стал последним полуфиналистом Кубка Англии

В матче 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:0 и завоевал путевку в полуфинал. Победу "горожанам" принесли голы Кевина де Брюйне и Рахима Стерлинга.

Ранее в полуфинал вышли "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси".

"Ньюкасл" – "Манчестер Сити" - 0:2 (0:1)

Голы: де Брюйне, 37 (с пенальти) - 0:1, Стерлинг, 68 - 0:2

"Ньюкасл": Дарлоу, Фернандес, Манкильо, Роуз (Лазаро, 75), Ласселс, Лонгстафф, Хэйден, Сен-Максимен (Йедлин, 74), Альмирон (Жоэлинтон, 65), Шер, Кэрролл (Гэйл, 65).

"Манчестер Сити": Браво, Менди, Отаменди, Лапорт, Уокер (Жоау Канселу, 71), Гюндоган, де Брюйне (Родри Эрнандес, 71), Марез (Фоден, 64), Сильва (Бернарду Силва, 64), Стерлинг, Габриэл Жезус.

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