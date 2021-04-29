"Манчестер Сити" стал рекордсменом Лиги Чемпионов
Победа над ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов стала десятой для "Манчестер Сити" в текущем розыгрыше турнира.
Как сообщает Squawka, это рекордный показатель для клубов английской Премьер-лиги.
Ранее ни одной команде из АПЛ не удавалось выиграть 10 матчей за один сезон ЛЧ.
Стоит отметить, что в расчёт берётся только период с сезона 2003/2004, когда турнир стал проводиться в нынешнем формате.
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"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов
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|6
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|2
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|6
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|1
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|6
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|АЕК
|6
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|8
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|6
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|Группа E
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|1
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|6
|9
|3
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|6
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|Группа F
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|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
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|Маккаби Хайфа
|6
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|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
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|Ланс
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|М
|О
|1
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|Локомотив Москва
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