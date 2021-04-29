"Манчестер Сити" стал рекордсменом Лиги Чемпионов

Фото сайт "Манчестер Сити"

Победа над ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов стала десятой для "Манчестер Сити" в текущем розыгрыше турнира.

Как сообщает Squawka, это рекордный показатель для клубов английской Премьер-лиги.

Ранее ни одной команде из АПЛ не удавалось выиграть 10 матчей за один сезон ЛЧ.

Стоит отметить, что в расчёт берётся только период с сезона 2003/2004, когда турнир стал проводиться в нынешнем формате.

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