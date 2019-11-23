"Манчестер Сити" стал шестым клубом, который выиграл 400 матчей в АПЛ

"Манчестер Сити" одержал свою 400-ю победу в английской Премьер-лиге, обыграв "Челси" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

"Горожане" стали шестым клубом, который достиг этой отметки. Больше побед в АПЛ одержали только: "Тоттенхэм" (450), "Ливерпуль" (541), "Челси" (566), "Арсенал" (569) и "Манчестер Юнайтед" (652).

В данный момент "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Отставание клуба от лидирующего "Ливерпуля" составляет девять очков.

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