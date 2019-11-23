"Манчестер Сити" стал шестым клубом, который выиграл 400 матчей в АПЛ

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"Манчестер Сити" стал шестым клубом, который выиграл 400 матчей в АПЛ

"Манчестер Сити" одержал свою 400-ю победу в английской Премьер-лиге, обыграв "Челси" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

"Горожане" стали шестым клубом, который достиг этой отметки. Больше побед в АПЛ одержали только: "Тоттенхэм" (450), "Ливерпуль" (541), "Челси" (566), "Арсенал" (569) и "Манчестер Юнайтед" (652).

В данный момент "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Отставание клуба от лидирующего "Ливерпуля" составляет девять очков.

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"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Бернли Бернли 13 18
7 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
15 Эвертон Эвертон 13 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
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