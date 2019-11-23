"Манчестер Сити" стал шестым клубом, который выиграл 400 матчей в АПЛ
"Манчестер Сити" одержал свою 400-ю победу в английской Премьер-лиге, обыграв "Челси" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
"Горожане" стали шестым клубом, который достиг этой отметки. Больше побед в АПЛ одержали только: "Тоттенхэм" (450), "Ливерпуль" (541), "Челси" (566), "Арсенал" (569) и "Манчестер Юнайтед" (652).
That winning feeling...— Manchester City (@ManCity) November 23, 2019
For the 400th time in the @premierleague!
#ManCity pic.twitter.com/LmCF3kHISf
В данный момент "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Отставание клуба от лидирующего "Ливерпуля" составляет девять очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Бернли
|13
|18
|7
|Арсенал Лондон
|13
|18
|8
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|9
|Тоттенхэм
|13
|17
|10
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|13
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8