"Манчестер Сити" стал шестым клубом, который выиграл 400 матчей в АПЛ

"Манчестер Сити" одержал свою 400-ю победу в английской Премьер-лиге, обыграв "Челси" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

"Горожане" стали шестым клубом, который достиг этой отметки. Больше побед в АПЛ одержали только: "Тоттенхэм" (450), "Ливерпуль" (541), "Челси" (566), "Арсенал" (569) и "Манчестер Юнайтед" (652).

