"Манчестер Сити" стал третьей командой, обыгравшей всех соперников в одном розыгрыше АПЛ

Теги манчестер ситиэвертончелсиманчестер юнайтед

"Манчестер Сити" стал третьей командой, обыгравшей всех соперников в одном розыгрыше АПЛ

В рамках 32-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде победил "Эвертон" со счётом 3:1.

Таким образом, "горожане" сумели обыграть всех 19 соперников в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Как сообщает Gracenote Live, "Сити" стал третьей командой в истории, которой удалось подобное. Ранее аналогичное достижение покорилось "Челси" в сезоне 2005/06 и "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2010/11. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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