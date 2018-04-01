"Манчестер Сити" стал третьей командой, обыгравшей всех соперников в одном розыгрыше АПЛ

В рамках 32-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде победил "Эвертон" со счётом 3:1.

Таким образом, "горожане" сумели обыграть всех 19 соперников в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Как сообщает Gracenote Live, "Сити" стал третьей командой в истории, которой удалось подобное. Ранее аналогичное достижение покорилось "Челси" в сезоне 2005/06 и "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2010/11.

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