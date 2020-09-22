"Манчестер Сити" стартовал с победы в АПЛ

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"Манчестер Сити" стартовал с победы в АПЛ

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 3:1. Победу "горожанам" принесли голы Кевина де Брюйне, Филипа Фодена и Габриэла Жезуса. В составе "волков" отличился Рауль Хименес.

"Вулверхэмптон" Вулверхэмптон - "Манчестер Сити" Манчестер - 1:3 (0:2)
Голы: де Брюйне, 20 (с пенальти) - 0:1, Фоден, 32 - 0:2, Хименес, 79 - 1:2, Габриэл Жезус, 90+5 - 1:3

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Марсал (Рубен Винагре, 8), Боли, Коуди, Саисс, Поденсе, Моутинью, Траоре, Рубен Невеш, Нету, Хименес.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Менди, Аке, Уокер, Фоден, Фернандиньо, де Брюйне, Родри, Стерлинг, Габриэл Жезус.

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