"Манчестер Сити" стартовал с победы в АПЛ
В матче 1-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 3:1. Победу "горожанам" принесли голы Кевина де Брюйне, Филипа Фодена и Габриэла Жезуса. В составе "волков" отличился Рауль Хименес.
"Вулверхэмптон" Вулверхэмптон - "Манчестер Сити" Манчестер - 1:3 (0:2)
Голы: де Брюйне, 20 (с пенальти) - 0:1, Фоден, 32 - 0:2, Хименес, 79 - 1:2, Габриэл Жезус, 90+5 - 1:3
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Марсал (Рубен Винагре, 8), Боли, Коуди, Саисс, Поденсе, Моутинью, Траоре, Рубен Невеш, Нету, Хименес.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Менди, Аке, Уокер, Фоден, Фернандиньо, де Брюйне, Родри, Стерлинг, Габриэл Жезус.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18