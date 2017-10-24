"Манчестер Сити" сыграет с "Вулверхэмптоном" резервным составом

Теги кубок лигивулверхэмптонманчестер ситихосеп гвардиола

"Манчестер Сити" сыграет с "Вулверхэмптоном" резервным составомГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что на матч 1/8 финала Кубка английской лиги с "Вулверхэмптоном" он выставит резервный состав.

«Во вторник состав поменяется полностью. У нас много матчей, и, возможно, есть футболисты, которые играют чаще других, но в феврале и марте такого не будет.

Все будут играть, нельзя выставлять один и тот же состав в каждом матче", – сказал Гвардиола. 

Читайте: Раз лидер, два лидер: "Манчестер Сити" сразится в Кубке Лиги с "Вулверхэмптоном"  | http://soccernews.ru

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