"Манчестер Сити" сыграет в Лиге Чемпионов - решения УЕФА ничего не стоят, а финансовый "фэйр-плей" существует только на бумаге: реакция топовых СМИ на событие

"Манчестер Сити" обвел вокруг пальца УЕФА, финансовый фэйр-плей и весь футбольный мир. "Горожане" неожиданно выиграли дело о дисквалификации из еврокубков. Материалы Football Leaks о необоснованных доходах так называемого "шейх-клуба" оказались слабым аргументом, по крайней мере для швейцарского арбитража. Контроверсионное решение CAS означает, что Гвардиола и компания продолжат разбрасываться деньгами на трансферном рынке, создавая одновременно неравную конкуренцию другим грандам ("Барса", "Реал", "Ювентус", "Бавария" или "Ливерпуль"), которые живут по принципу "что заработал, то и потратил". Помилование вице-чемпиона АПЛ вызвало шквал критики на страницах европейской прессы. Больше всего возмущались испанцы. Они считают, что "Манчестер Сити" и ПСЖ пользуются поддержкой восточных патронов с неограниченным количеством нефтедолларов. Marсa пишет о "тяжелом ударе по принципам честной игры УЕФА", мол победа британцев в Лозанне рискует создать опасный прецедент – тот, кто живет за счет богатых семей, вообще будет плевать на какие-то ограничения. Даже трансфер Месси в "Манчестер Сити" не стоит исключать. Гвардиола собирался выложить 100 млн евро на новых игроков... и это было до решения CAS.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сомневается в компетентности суда: "Они не справились с давлением. Возможно, подобные случаи должно рассматривать другое учреждение". УЕФА не ожидал столь убедительного юридического триумфа "горожан", уверяет AS. Лозаннский факс оказался холодным душем для чиновников Союза европейских футбольных ассоциаций. "Перед Манчестер Сити возник свободный путь. Четкий месседж получил и ПСЖ", – жалуется мадридское издание. Наказание превратилось в фарс. Испанские топ-клубы строго придерживаются сметы (во всяком случае на бумаге), "Барса" продает Артура, чтобы не выйти за рамки финансового планирования, а Пеп размахивает на рынке "чистым чеком".

'CAS is not up to standard!'



LaLiga president Tebas takes aim at the Court of Arbitration for Sport after they overturn Man City's two-year European ban https://t.co/xWGJGJ2cun