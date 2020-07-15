"Манчестер Сити" сыграет в Лиге Чемпионов - решения УЕФА ничего не стоят, а финансовый "фэйр-плей" существует только на бумаге: реакция топовых СМИ на событие

"Манчестер Сити" обвел вокруг пальца УЕФА, финансовый фэйр-плей и весь футбольный мир. "Горожане" неожиданно выиграли дело о дисквалификации из еврокубков. Материалы Football Leaks о необоснованных доходах так называемого "шейх-клуба" оказались слабым аргументом, по крайней мере для швейцарского арбитража. Контроверсионное решение CAS означает, что Гвардиола и компания продолжат разбрасываться деньгами на трансферном рынке, создавая одновременно неравную конкуренцию другим грандам ("Барса", "Реал", "Ювентус", "Бавария" или "Ливерпуль"), которые живут по принципу "что заработал, то и потратил". Помилование вице-чемпиона АПЛ вызвало шквал критики на страницах европейской прессы. Больше всего возмущались испанцы. Они считают, что "Манчестер Сити" и ПСЖ пользуются поддержкой восточных патронов с неограниченным количеством нефтедолларов. Marсa пишет о "тяжелом ударе по принципам честной игры УЕФА", мол победа британцев в Лозанне рискует создать опасный прецедент – тот, кто живет за счет богатых семей, вообще будет плевать на какие-то ограничения. Даже трансфер Месси в "Манчестер Сити" не стоит исключать. Гвардиола собирался выложить 100 млн евро на новых игроков... и это было до решения CAS.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сомневается в компетентности суда: "Они не справились с давлением. Возможно, подобные случаи должно рассматривать другое учреждение". УЕФА не ожидал столь убедительного юридического триумфа "горожан", уверяет AS. Лозаннский факс оказался холодным душем для чиновников Союза европейских футбольных ассоциаций. "Перед Манчестер Сити возник свободный путь. Четкий месседж получил и ПСЖ", – жалуется мадридское издание. Наказание превратилось в фарс. Испанские топ-клубы строго придерживаются сметы (во всяком случае на бумаге), "Барса" продает Артура, чтобы не выйти за рамки финансового планирования, а Пеп размахивает на рынке "чистым чеком".

'CAS is not up to standard!'



LaLiga president Tebas takes aim at the Court of Arbitration for Sport after they overturn Man City's two-year European ban https://t.co/xWGJGJ2cun — MailOnline Sport (@MailSport) July 13, 2020

Авторитетный Франсеск Агилар (Mundo Deportivo) называет решение CAS персональной победой Феррана Сориано – это тот самый функционер, который в свое время подписывал игроков для "Барсы" Франка Райкарда, а сейчас исполняет обязанности генерального директора (СEO) ​​манкунианцев. Говорят, что он лично работал с клубными юристами. "Человек, который имеет связи повсюду", – отмечает медийник. Агилар, ссылаясь на источники в "Манчестер Сити", рассказывает, что УЕФА не обладал должной доказательной базой, будто большинство обвинений были связаны с электронными документами скандального Football Leaks. Их априори невозможно использовать в суде. В конце концов в Ньоне не протестуют – поражение приняли смиренно.

La Gazzetta dello Sport пишет о "политическом крахе УЕФА и финансового фэйр-плей", хотя и признает правовую обоснованность решения: "Процесс запустили в декабре 2018-го после сенсационных публикаций на страницах Der Spiegel. Хакеры неоднократно атаковали британский клуб, а юристы "Манчестер Сити" использовали незаконную утечку информации в свою пользу. Вся защита "горожан" базировался на похищенных файлах". Кроме этого, рупор итальянской прессы анонсирует еще больший рост могущества "империи" Гвардиолы. Каталонский специалист не только отработает контракт до конца (июнь 2021), но и, возможно, пролонгирует действующее соглашение. Де Брюйне и Стерлинг точно остаются! "Внутри клуба чувствуется огромный интерес. С этим настроением "Сити" может легко выиграть Лигу Чемпионов", - добавляет GdS.

Зато немецкий Bild не скрывает разочарования: "Обычный штраф вместо запрета на участие в еврокубках! Манчестер заплатит 10 млн евро – это ровно треть от суммы, которую требовал УЕФА (30 млн). Орешки для клуба богатого шейха. CAS сообщил, что многие из нарушений не вписываются во временные рамки, предусмотренные правилами. Речь идет о более длительном периоде, чем последние пять лет. "Сити", конечно же, отрицает обвинения и считает себя жертвой кампании УЕФА. Несколько дней назад Гвардиола сказал: "Я уверен в нашей победе, потому что знаю аргументы клуба". Как видно, все уже знали исход заранее. Публичная казнь "Манчестер Сити" превратилась в не более чем публичную показуху. Это ли не сигнал к тому что УЕФА не может контролировать клубы, в резервах которых лежит "платиновая" карта с неограниченными средствами? В этот момент Флорентино Перес уже гуляет по своему офису с папкой, на которой написано слово "Суперлига". Ждем!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников