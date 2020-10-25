"Манчестер Сити" теряет Агуэро

Теги манчестер ситисерхио агуэротравмыхосеп гвардиола

"Манчестер Сити" теряет Агуэро

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что аргентинский нападающий команды Серхио Агуэро получил травму в матче шестого тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом" (1:1). 

"Агуэро получил мышечную травму. У него повреждение задней поверхности бедра. Завтра мы все узнаем точно", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что 32-летний Агуэро только совсем недавно вернулся в строй после травмы. В нынешнем сезоне он провел три матча и забил один гол.

Агуэро выступает за "Манчестер Сити" с 2011 года. Всего он провел за клуб 373 матча во всех турнирах, забил 255 голов и отдал 73 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Гвардиола выдал худший старт сезона в своей тренерской карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 24 октября

Главные новости дня: 24 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов