"Манчестер Сити" теряет Агуэро

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что аргентинский нападающий команды Серхио Агуэро получил травму в матче шестого тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом" (1:1).

"Агуэро получил мышечную травму. У него повреждение задней поверхности бедра. Завтра мы все узнаем точно", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что 32-летний Агуэро только совсем недавно вернулся в строй после травмы. В нынешнем сезоне он провел три матча и забил один гол.

Агуэро выступает за "Манчестер Сити" с 2011 года. Всего он провел за клуб 373 матча во всех турнирах, забил 255 голов и отдал 73 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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