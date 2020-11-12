"Манчестер Сити" теряет Аке

Голландский защитник "Манчестер Сити" Натан Аке выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в товарищеском матче за сборную Нидерландов с Испанией и был заменен на 6-й минуте.

В ближайшее время Аке пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 25-летний Аке провел за "Манчестер Сити" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" в три раза поднимет зарплату Фодену. | http://soccernews.ru