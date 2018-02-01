"Манчестер Сити" теряет Давида Силву

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист получил повреждение в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" и был заменен в первой половине.

В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 32-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 27 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

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