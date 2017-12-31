"Манчестер Сити" теряет Де Брюйне

В сегодняшней игре против "Кристал Пэлас" "Манчестер Сити" потерял из-за травмы своего ключевого полузащитника Кевина Де Брюйне.

26-летний хавбек "горожан" получил повреждение уже в добавленное арбитром время в столкновении с коллегой по амплуа из стана соперника Джейсоном Панчеоном. Из-за полученной травмы бельгиец не смог доиграть поединок и покинул поле на носилках. Однако на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что с Де Брюйне - все в порядке.

Напомним, в этой же игре из-за травмы "Манчестер Сити" потерял Жезуса. | soccernews.ru