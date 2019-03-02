"Манчестер Сити" теряет Де Брюйне

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне выбыл из строя из-за травмы, сообщает BBC.

По словам главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, бельгийский хавбек получил мышечное повреждение, серьёзность которого предстоит установить в ходе медобследования.

27-летний футболист травмировался во время матча 29-го тура АПЛ против "Борнмута" и был заменён в конце первого тайма.

В текущем сезоне де Брюйне сыграл за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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