"Манчестер Сити" теряет Де Брюйне
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне выбыл из строя из-за травмы, сообщает BBC.
По словам главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, бельгийский хавбек получил мышечное повреждение, серьёзность которого предстоит установить в ходе медобследования.
27-летний футболист травмировался во время матча 29-го тура АПЛ против "Борнмута" и был заменён в конце первого тайма.
В текущем сезоне де Брюйне сыграл за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|28
|69
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|27
|53
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14