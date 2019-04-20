"Манчестер Сити" теряет де Брюйне

Ведущий хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне вновь угодил в лазарет, сообщает официальный твиттер клуба.

Во время матча 35-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" звёздный бельгиец получил травму и не смог продолжить игру.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углублённого медосмотра.

В текущем сезоне 27-летний де Брюйне сыграл за "горожан" 29 матчей, забил 5 голов и сделал 10 ассистов.

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