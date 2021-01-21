"Манчестер Сити" теряет де Брюйне

Теги манчестер ситикевин де брюйнетравмы

"Манчестер Сити" теряет де Брюйне

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне травмировался в игре против "Астон Виллы" (2:0).

По сведениям Het Nieuwsblad, у бельгийца диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за которого он выбыл как минимум две недели.

Таким образом, де Брюйне не поможет "горожанам" в играх против "Челтенхэма", "Вест Бромвича", "Шеффилда" и "Бернли". Также под вопросом его участие в матче с "Ливерпулем", который запланирован на 7 февраля.

В текущем сезоне на счету де Брюйне три гола и 15 ассистов в 23 матчах.

Читайте также: Агуэро подтвердил, что заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" может заменить Зидана тренером "Ривер Плейта"

"Реал" может заменить Зидана тренером "Ривер Плейта"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов