"Манчестер Сити" теряет де Брюйне

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне травмировался в игре против "Астон Виллы" (2:0).

По сведениям Het Nieuwsblad, у бельгийца диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за которого он выбыл как минимум две недели.

Таким образом, де Брюйне не поможет "горожанам" в играх против "Челтенхэма", "Вест Бромвича", "Шеффилда" и "Бернли". Также под вопросом его участие в матче с "Ливерпулем", который запланирован на 7 февраля.

В текущем сезоне на счету де Брюйне три гола и 15 ассистов в 23 матчах.

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