"Манчестер Сити" теряет Де Брюйне

Фото: инстаграм Кевина Де Брюйне/Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 1/2 финала Кубка Англии с "Челси" (0:1) и был заменен в начале второго тайма. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 29-летний Де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 35 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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