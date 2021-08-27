"Манчестер Сити" теряет Де Брюйне

Фото инстаграм Кевина Де Брюйне

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне выбыл из строя из-за травмы лодыжки.

Звёздный футболист пропустит ближайший матч "горожан" против "Арсенала" в АПЛ, а также игры сборной Бельгии в рамках квалификации ЧМ-2022.

"Сити" примет "Арсенал" в субботу, 28 августа, в 14.30 по московскому времени.

Бельгийцы сыграют с Эстонией (2 сентября), Чехией (5 сентября) и Беларусью (8 сентября).

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