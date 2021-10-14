"Манчестер Сити" теряет Феррана Торреса

Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Ферран Торрес выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, футболист получил перелом стопы в полуфинальном матче Лиги наций за сборную Испании против Италии (2:1). Ожидается, что хавбек пропустит больше месяца.

В нынешнем сезоне 21-летний Торрес провел за "Манчестер Сити" семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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