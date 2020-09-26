"Манчестер Сити" теряет Габриэля Жезуса

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"Манчестер Сити" теряет Габриэля Жезуса

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус получил травму в матче с "Вулверхэмптоном" (3:1).

По сведениям ESPN, бразилец пропустит около месяца. Таким образом, он не поможет сборной Бразилии в отборочных матча ЧМ-2022 против Боливии (9 октября) и Перу (13 октября).

Отмечается, что в сборную вместо Жезуса будет вызван нападающий "Герты" Матеус Кунья.

В прошлом сезоне на счету Жезуса 23 гола и 11 ассистов в 53 матчах.

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