"Манчестер Сити" теряет Грилиша

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"Манчестер Сити" теряет Грилиша

Фото: инстаграм Джека Грилиша/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш выбыл из строя из-за травмы, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение голени. Сроки восстановления игрока могут составить около месяца.

В нынешнем сезоне 26-летний Грилиш провел за "Манчестер Сити" 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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