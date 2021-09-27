"Манчестер Сити" теряет Гюндогана

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"Манчестер Сити" теряет Гюндогана

Фото: инстаграм Илкая Гюндогана/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган выбыл из строя из-за травмы, сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффль в своем Twitter.

Футболист пропустит около трех недель и вернется в строй в середине октября. Таким образом, хавбек пропустит несколько матчей чемпионата Англии, а также поединок 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с ПСЖ.

В нынешнем сезоне 30-летний Гюндоган провел за "Манчестер Сити" семь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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