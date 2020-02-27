"Манчестер Сити" теряет Ляпорта

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"Манчестер Сити" теряет Ляпорта

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт травмировался в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом".

25-летний француз вынужден был покинуть поле на 33-й минуте встречи. Его заменил хавбек Фернандиньо.

Стоит отметить, что Ляпорт только вернулся в конце января после пятимесячного отсутствия из-за травмы колена.

В этом сезоне Ляпорт принял участие в восьми играх во всех турнирах.

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