"Манчестер Сити" теряет Родри
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес выбыл из строя на неопределённый срок.
Испанец получил травму во время матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аталанты" (5:1).
По предварительным данным, у хавбека "горожан" проблемы с бедром.
Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.
В текущем сезоне Родри сыграл за "Сити" 13 матчей и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4