"Манчестер Сити" теряет Родри

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"Манчестер Сити" теряет Родри

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес выбыл из строя на неопределённый срок.

Испанец получил травму во время матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аталанты" (5:1).

По предварительным данным, у хавбека "горожан" проблемы с бедром.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В текущем сезоне Родри сыграл за "Сити" 13 матчей и забил 1 гол.

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