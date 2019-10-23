"Манчестер Сити" теряет Родри

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес выбыл из строя на неопределённый срок.

Испанец получил травму во время матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аталанты" (5:1).

По предварительным данным, у хавбека "горожан" проблемы с бедром.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В текущем сезоне Родри сыграл за "Сити" 13 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Невеста Зинченко привела в восторг пользователей сети откровенным фото. | http://soccernews.ru