"Манчестер Сити" теряет Серхио Агуэро

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил болезненный удар по ноге в матче 30-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (5:0) и был заменен в перерыве.

В ближайшее время аргентинец пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 31 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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