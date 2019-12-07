"Манчестер Сити" теряет Стоунза

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз травмировался в игре против "Манчестер Юнайтед" (1:2).

25-летний игрок вынужден был покинуть поле на 59-й минуте. Его заменил Николас Отаменди, который забил единственный гол "горожан" в матче.

В этом сезоне Стоунз провел 12 матчей, однако результативными действиями не отличился.

После 16 туров "Сити" идет в чемпионате на третьем месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.

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