"Манчестер Сити" теряет Стоунза
Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз травмировался в игре против "Манчестер Юнайтед" (1:2).
25-летний игрок вынужден был покинуть поле на 59-й минуте. Его заменил Николас Отаменди, который забил единственный гол "горожан" в матче.
В этом сезоне Стоунз провел 12 матчей, однако результативными действиями не отличился.
После 16 туров "Сити" идет в чемпионате на третьем месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Тоттенхэм
|16
|23
|7
|Вулверхэмптон
|15
|23
|8
|Кристал Пэлас
|16
|22
|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|17
|Астон Вилла
|15
|15
|18
|Саутгемптон
|15
|15
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9