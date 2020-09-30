"Манчестер Сити" теряет Зинченко

Теги манчестер ситиалександр зинченкоукраинатравмы

"Манчестер Сити" теряет Зинченко

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выбыл из строя из-за травмы, сообщает шеф-продюсер украинских каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько на своей странице в Facebook.

У футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы. Сроки восстановления игрока составят около трех недель.

Таким образом, Зинченко вернется в строй во второй половине октября и не поможет украинской национальной команде в товарищеском матче с Францией (7 октября), а также поединках Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

23-летний Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего он провел за английский клуб 68 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: "Манчестер Сити" может продать Зинченко ради покупки одного из лидеров "Баварии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Резиуан Мирзов перейдет в "Химки"

Резиуан Мирзов перейдет в "Химки"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов