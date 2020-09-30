"Манчестер Сити" теряет Зинченко

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выбыл из строя из-за травмы, сообщает шеф-продюсер украинских каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько на своей странице в Facebook.

У футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы. Сроки восстановления игрока составят около трех недель.

Таким образом, Зинченко вернется в строй во второй половине октября и не поможет украинской национальной команде в товарищеском матче с Францией (7 октября), а также поединках Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

23-летний Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего он провел за английский клуб 68 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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