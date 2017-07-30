"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" - 3:0 (обзор)

Теги манчестер сититоттенхэм

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча Международного Кубка Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом".

Не пропустите: "Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в заключительном туре Международного кубка чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов