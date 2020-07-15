"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" добыли победы в своих матчах, "Вулверхэмптон" упустил победу над "Бернли"

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"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" добыли победы в своих матчах, "Вулверхэмптон" упустил победу над "Бернли"

Представляем результаты матчей 36-го тура АПЛ.

"Манчестер Сити" - "Борнмут" 2:1

Голы: Сильва, 6 - 1:0, Габриэл Жезус, 39 - 2:0, Брукс, 88 - 2:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Эрик Гарсия, 46), Менди (Зинченко, 77), Отаменди, Стоунз, Гюндоган (Родри Эрнандес, 68), Фернандиньо, Фоден, Сильва, Бернарду Силва (Стерлинг, 46), Габриэл Жезус (Марез, 77).

"Борнмут": Рэмсдейл, Кук, Стэйси, Келли, Рико, Лерма, Станислас (Брукс, 69), Биллинг (Серридж, 90), Гослинг (Кук, 70), Соланке (Уилсон, 69), Кинг (Уилсон, 77).  

 

"Ньюкасл" - "Тоттенхэм" 1:3

Голы: Сон Хын Мин, 27 - 0:1, Ритчи, 56 - 1:1, Кейн, 60 - 1:2, Кейн, 90 - 1:3

"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин (Лазаро, 55), Фернандес, Шер, Крафт, Сен-Максимен, Ритчи, Бенталеб (Лонгстафф, 86), Шелви, Альмирон, Гэйл (Жоэлинтон, 69).

"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Сиссоко, Лукас Моура (Бергвейн, 57), Ло Чельсо (Ламела, 62), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн (Вертонген, 90).

 

"Бернли" - "Вулверхэмптон" 1:1

Гол: Хименес, 76 - 0:1, Вуд (пен), 90 - 1:1

"Бернли": Поуп, Бардсли, Лонг, Тарковски, Питерс, Браунхилл (Брэйди, 85), Вествуд, Макнил, Тэйлор (Гудмундссон, 30), Вуд, Родригес (Выдра, 51).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Рубен Винагре (Кастро, 84), Коуди, Боли, Моутинью, Саисс, Поденсе (Доэрти, 70), Рубен Невеш, Траоре, Диогу Жота (Нету, 78), Хименес (Дендонкер, 84).

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