"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" добыли победы в своих матчах, "Вулверхэмптон" упустил победу над "Бернли"
Представляем результаты матчей 36-го тура АПЛ.
"Манчестер Сити" - "Борнмут" 2:1
Голы: Сильва, 6 - 1:0, Габриэл Жезус, 39 - 2:0, Брукс, 88 - 2:1
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Эрик Гарсия, 46), Менди (Зинченко, 77), Отаменди, Стоунз, Гюндоган (Родри Эрнандес, 68), Фернандиньо, Фоден, Сильва, Бернарду Силва (Стерлинг, 46), Габриэл Жезус (Марез, 77).
"Борнмут": Рэмсдейл, Кук, Стэйси, Келли, Рико, Лерма, Станислас (Брукс, 69), Биллинг (Серридж, 90), Гослинг (Кук, 70), Соланке (Уилсон, 69), Кинг (Уилсон, 77).
"Ньюкасл" - "Тоттенхэм" 1:3
Голы: Сон Хын Мин, 27 - 0:1, Ритчи, 56 - 1:1, Кейн, 60 - 1:2, Кейн, 90 - 1:3
"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин (Лазаро, 55), Фернандес, Шер, Крафт, Сен-Максимен, Ритчи, Бенталеб (Лонгстафф, 86), Шелви, Альмирон, Гэйл (Жоэлинтон, 69).
"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Сиссоко, Лукас Моура (Бергвейн, 57), Ло Чельсо (Ламела, 62), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн (Вертонген, 90).
"Бернли" - "Вулверхэмптон" 1:1
Гол: Хименес, 76 - 0:1, Вуд (пен), 90 - 1:1
"Бернли": Поуп, Бардсли, Лонг, Тарковски, Питерс, Браунхилл (Брэйди, 85), Вествуд, Макнил, Тэйлор (Гудмундссон, 30), Вуд, Родригес (Выдра, 51).
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Рубен Винагре (Кастро, 84), Коуди, Боли, Моутинью, Саисс, Поденсе (Доэрти, 70), Рубен Невеш, Траоре, Диогу Жота (Нету, 78), Хименес (Дендонкер, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18