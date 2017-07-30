"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм": стали известны стартовые составы команд

В рамках Международного Кубка Чемпионов в американском Нэшвилле сыграют "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Отаменди, Данило, Компани, Стерлинг, де Брюйне, Фернандиньо, Сильва, Уокер, Габриэл Жезус.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Триппьер, Дэвис, Дембеле, Уинкс, Эриксен, Дайер, Алли, Кейн.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" начнётся в 1:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru