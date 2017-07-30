"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм": стали известны стартовые составы команд

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"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм": стали известны стартовые составы команд

В рамках Международного Кубка Чемпионов в американском Нэшвилле сыграют "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Отаменди, Данило, Компани, Стерлинг, де Брюйне, Фернандиньо, Сильва, Уокер, Габриэл Жезус.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Триппьер, Дэвис, Дембеле, Уинкс, Эриксен, Дайер, Алли, Кейн.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" начнётся в 1:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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