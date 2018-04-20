"Манчестер Сити U19" - "Барселона U19" - 4:5 (обзор)

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"Манчестер Сити U19" - "Барселона U19" - 4:5 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор полуфинального матча Юношеской лиги УЕФА между "Манчестер Сити" и "Барселоной".

Не пропустите: "Барселона" вышла в финал Юношеской лиги УЕФА. | http://soccernews.ru

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