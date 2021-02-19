"Манчестер Сити" ухудшил условия контракта для Месси

"Манчестер Сити" не утратил интерес к нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, однако уже не готов тратить на его зарплату столько же денег, сколько и раньше.

По информации The Sun, из-за "изменения финансового климата" клуб может выделить на пятилетний контракт аргентинца 496 миллионов евро вместо 693 миллионов, предложенных прошлым летом.

Ожидается, что 33-летний футболист отыграет не менее двух сезонов в АПЛ в случае перехода, а затем отправится в МЛС.

Напомним, что в июне истечёт контракт Месси с "Барсой", и он станет свободным агентом. На него также претендует ПСЖ.

Не пропустите: Ривалдо предположил ,что Месси провел последний домашний матч за "Барселону" в Лиге Чемпионов". | http://soccernews.ru