"Манчестер Сити" ухудшил условия контракта для Месси
"Манчестер Сити" не утратил интерес к нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, однако уже не готов тратить на его зарплату столько же денег, сколько и раньше.
По информации The Sun, из-за "изменения финансового климата" клуб может выделить на пятилетний контракт аргентинца 496 миллионов евро вместо 693 миллионов, предложенных прошлым летом.
Ожидается, что 33-летний футболист отыграет не менее двух сезонов в АПЛ в случае перехода, а затем отправится в МЛС.
Напомним, что в июне истечёт контракт Месси с "Барсой", и он станет свободным агентом. На него также претендует ПСЖ.
Не пропустите: Ривалдо предположил ,что Месси провел последний домашний матч за "Барселону" в Лиге Чемпионов". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
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