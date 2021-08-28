"Манчестер Сити" уничтожил "Арсенал" в 3-м туре АПЛ

Фото твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своём поле нанёс сокрушительное поражение лондонскому "Арсеналу".

"Горожане" разгромили соперника, игравшего больше тайма в меньшинстве, со счётом 5:0.

Героем встречи стал испанский вингер Ферран Торрес, в активе которого два гола и ассист.

"Манчестер Сити" – "Арсенал" - 5:0

Голы: 1:0 – 7 Гюндоган, 2:0 – 12 Торрес, 3:0 – 43 Жезус, 4:0 – 53 Родри, 5:0 – 84 Торрес.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Зинченко, 46), Лапорт, Диаш, Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва (Стерлинг, 58), Родри, Грилиш, Жезус (Махрез, 61), Торрес.

"Арсенал": Лено, Соареш, Колашинац, Чемберс, Холдинг, Тирни, Сака (Эль-Ненни, 46), Смит-Роу, Джака, Эдегор (Мэйтленд-Найлз, 71), Обамеянг (Ляказетт, 59).

Удаление: Джака (35).

"Сити" благодаря крупной победе стал лидером АПЛ, а "Арсенал" занимает последнее место в турнирной таблице.

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