"Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" благодаря хет-трику Махреза

В рамках 10-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на своём поле разгромил "Бернли" со счётом 5:0.

Героем встречи стал Рияд Махрез, оформивший хет-трик. Помимо алжирца голами отличились Бенжамен Менди и Ферран Торрес.

Набрав три очка, "горожане" поднялись на 8-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" – "Бернли" - 5:0

Голы: 1:0 – 6 Махрез, 2:0 – 22 Махрез, 3:0 – 41 Менди, 4:0 – 66 Ферран Торрес, 5:0 – 69 Махрез.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди, Уокер, Рубен Диаш (Эрик Гарсия, 70), Стоунз, Родри (Фернандиньо, 46), Гюндоган, Ферран Торрес (Фоден, 67), де Брюйне, Махрез, Габриэл Жезус.

"Бернли": Пикок-Фаррелл, Лоутон, Тэйлор, Тарковски, Ми, Бенсон, Вествуд, Макнил, Барнс (Выдра, 81), Вуд (Питерс, 67), Родригес.

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