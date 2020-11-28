"Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" благодаря хет-трику Махреза
В рамках 10-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на своём поле разгромил "Бернли" со счётом 5:0.
Героем встречи стал Рияд Махрез, оформивший хет-трик. Помимо алжирца голами отличились Бенжамен Менди и Ферран Торрес.
Набрав три очка, "горожане" поднялись на 8-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
"Манчестер Сити" – "Бернли" - 5:0
Голы: 1:0 – 6 Махрез, 2:0 – 22 Махрез, 3:0 – 41 Менди, 4:0 – 66 Ферран Торрес, 5:0 – 69 Махрез.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди, Уокер, Рубен Диаш (Эрик Гарсия, 70), Стоунз, Родри (Фернандиньо, 46), Гюндоган, Ферран Торрес (Фоден, 67), де Брюйне, Махрез, Габриэл Жезус.
"Бернли": Пикок-Фаррелл, Лоутон, Тэйлор, Тарковски, Ми, Бенсон, Вествуд, Макнил, Барнс (Выдра, 81), Вуд (Питерс, 67), Родригес.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
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|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18