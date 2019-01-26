"Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" и другие результаты 1/16 финала Кубка Англии
В рамках 1/16 финала состоялись ещё восемь матчей. Путёвки в следующий раунд турнира добыли "Манчестер Сити", "Уотфорд", "Донкастер" и "Суонси". В тех парах, которые сыграли вничью, будет проведена переигровка.
"Манчестер Сити" – "Бернли" - 5:0
Голы: Габриэл Жезус, 23 - 1:0, Бернарду Силва, 52 - 2:0, де Брюйне, 61 - 3:0, Лонг, 73 (автогол) - 4:0, Агуэро, 85 (пенальти) - 5:0.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Данило, Уокер, Отаменди, Гюндоган, Фернандиньо (Силва, 66), Махрез, де Брюйне (Фоден, 75), Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Агуэро, 75).
"Бернли": Поуп, Лонг, Тарковски, Гибсон, Тэйлор, Хендрик, Брэйди (Корк, 46), Дефур (Вествуд, 77), Уорд, Макнил, Выдра (Вуд, 62).
"Мидлсбро" – "Ньюпорт" - 1:1
Голы: Айяла, 51 - 1:0, Долан, 90 - 1:1.
"Донкастер" – "Олдхэм" - 2:1
Голы: Уайтмен, 68 - 1:0, Кларк, 84 - 1:1, Уайтмен, 90 (пенальти) - 2:1.
"Брайтон" – "Вест Бромвич" - 0:0
"Ньюкасл" – "Уотфорд" - 0:2
Голы: Грэй, 61 - 0:1, Саксесс, 90 - 0:2.
"Ньюкасл": Вудмен, Ласселс, Кларк, Манкильо, Фернандес (Шер, 81), Хэйден, Ритчи (Атсу, 73), Лонгстафф, Мерфи (Перес, 72), Кенеди, Хоселу.
"Уотфорд": Гомес, Кэткарт, Уилмот, Мазина, Бритос, Хьюз, Чалоба (Капу, 82), Саксесс, Кина, Янмат, Грэй (Пеньяранда, 68).
"Портсмут" – КПР - 1:1
Голы: Браун, 63 - 1:0, Уэллс, 74 - 1:1.
"Шрусбери" – "Вулверхэмптон" - 2:2
Голы: Доэрти, 47 - 1:0, Уотерфолл, 71 - 2:0, Хименес, 75 - 2:1, Доэрти, 90 - 2:2.
"Вулверхэмптон": Радди, Доэрти, Коуди, Беннетт, Гиббс-Уайт (Моутинью, 79), Дендонкер (Хименес, 59), Элдер Кошта, Джайлз (Кавалейру, 72), Траоре, Рубен Невеш, Саисс.
"Суонси" – "Джиллингем" - 4:1
Голы: Макберни, 10 - 1:0, Макберни, 32 - 2:0, Рис, 51 - 2:1, Целина, 73 - 3:1, Маккей, 84 - 4:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11