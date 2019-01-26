"Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" и другие результаты 1/16 финала Кубка Англии

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"Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" и другие результаты 1/16 финала Кубка Англии

В рамках 1/16 финала состоялись ещё восемь матчей. Путёвки в следующий раунд турнира добыли "Манчестер Сити", "Уотфорд", "Донкастер" и "Суонси". В тех парах, которые сыграли вничью, будет проведена переигровка.

"Манчестер Сити" – "Бернли" - 5:0

Голы: Габриэл Жезус, 23 - 1:0, Бернарду Силва, 52 - 2:0, де Брюйне, 61 - 3:0, Лонг, 73 (автогол) - 4:0, Агуэро, 85 (пенальти) - 5:0.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Данило, Уокер, Отаменди, Гюндоган, Фернандиньо (Силва, 66), Махрез, де Брюйне (Фоден, 75), Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Агуэро, 75).

"Бернли": Поуп, Лонг, Тарковски, Гибсон, Тэйлор, Хендрик, Брэйди (Корк, 46), Дефур (Вествуд, 77), Уорд, Макнил, Выдра (Вуд, 62).

 

"Мидлсбро" – "Ньюпорт" - 1:1

Голы: Айяла, 51 - 1:0, Долан, 90 - 1:1.

 
"Донкастер" – "Олдхэм" - 2:1

Голы: Уайтмен, 68 - 1:0, Кларк, 84 - 1:1, Уайтмен, 90 (пенальти) - 2:1.

 
"Брайтон" – "Вест Бромвич" - 0:0
 

"Ньюкасл" – "Уотфорд" - 0:2

Голы: Грэй, 61 - 0:1, Саксесс, 90 - 0:2.

"Ньюкасл": Вудмен, Ласселс, Кларк, Манкильо, Фернандес (Шер, 81), Хэйден, Ритчи (Атсу, 73), Лонгстафф, Мерфи (Перес, 72), Кенеди, Хоселу.

"Уотфорд": Гомес, Кэткарт, Уилмот, Мазина, Бритос, Хьюз, Чалоба (Капу, 82), Саксесс, Кина, Янмат, Грэй (Пеньяранда, 68).
 

"Портсмут" – КПР - 1:1

Голы: Браун, 63 - 1:0, Уэллс, 74 - 1:1.
 

"Шрусбери" – "Вулверхэмптон" - 2:2

Голы: Доэрти, 47 - 1:0, Уотерфолл, 71 - 2:0, Хименес, 75 - 2:1, Доэрти, 90 - 2:2.

"Вулверхэмптон": Радди, Доэрти, Коуди, Беннетт, Гиббс-Уайт (Моутинью, 79), Дендонкер (Хименес, 59), Элдер Кошта, Джайлз (Кавалейру, 72), Траоре, Рубен Невеш, Саисс.
 

"Суонси" – "Джиллингем" - 4:1

Голы: Макберни, 10 - 1:0, Макберни, 32 - 2:0, Рис, 51 - 2:1, Целина, 73 - 3:1, Маккей, 84 - 4:1.

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