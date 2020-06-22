"Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" в матче чемпионата Англии

В 30-м туре английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" со счетом 5:0. Победу "горожанам" принесли дубли Рияда Махреза и Филипа Фодена, а также гол Давида Силвы.

"Манчестер Сити" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Бернли" остался на 11-й позиции.

"Манчестер Сити" – "Бернли" - 5:0 (3:0)

Голы: Фоден, 22 - 1:0, Марез, 43 - 2:0, Марез, 45 (с пенальти) - 3:0, Сильва, 51 - 4:0, Фоден, 63 - 5:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Зинченко, Отаменди, Фернандиньо (Лапорт, 61), Сильва, Фоден, Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Марез (де Брюйне, 61), Агуэро (Габриэл Жезус, 45).

"Бернли": Поуп, Тэйлор, Тарковски, Лоутон, Ми, Вествуд, Корк, Браунхилл, Макнил, Родригес (Питерс, 60), Выдра.

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