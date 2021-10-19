"Манчестер Сити" уничтожил "Брюгге" в матче Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Брюгге" со счетом 5:1.

Победу английскому клубу принесли дубль Рияда Мареза, а также голы Жоау Канселу, Кайла Уокера и Коула Палмера. В составе хозяев отличился Ханс Ванакен.

"Брюгге" Бельгия – "Манчестер Сити" - Англия 1:5 (0:2)

Голы: Канселу, 30 - 0:1, Марез, 43 (с пенальти) - 0:2, Уокер, 53 - 0:3, Палмер, 67 - 0:4, Ванакен, 81 - 1:4, Марез, 84 - 1:5

"Брюгге": Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки (Мехеле, 79), Соболь, Соуа (ван дер Бремпт, 56), Ритс (Вормер, 56), Ванакен, Баланта (Мбамба, 68), де Кетеларе (Дост, 79), Ланг.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт (Аке, 57), Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Палмер, 65), Бернарду Силва (Гюндоган, 57), Родри (Фернандиньо, 71), Грилиш, Фоден (Стерлинг, 64), Марез.

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