"Манчестер Сити" уничтожил "Эвертон" в заключительном туре АПЛ

Теги манчестер ситиэвертон

"Манчестер Сити" уничтожил "Эвертон" в заключительном туре АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Эвертон" со счетом 5:0. 

Победу "горожанам" принесли дубль Серхио Агуэро, а также голы Кевина де Брюйне, Фила Фодена и Габриэла Жезуса.

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а "Эвертон" финишировал на 10-й позиции и не пробился в еврокубки.

"Манчестер Сити" – "Эвертон" - 5:0 (2:0)
Голы: де Брюйне, 11 - 1:0, Габриэл Жезус, 14 - 2:0, Фоден, 53 - 3:0, Агуэро, 71 - 4:0, Агуэро, 76 - 5:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Уокер, Стоунз, Зинченко, Фоден (Родри, 56), Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне, Марез (Агуэро, 65), Габриэл Жезус (Ферран Торрес, 74).

"Эвертон": Пикфорд, Годфри, Динь, Кин, Холгейт, Сигурдссон (Бернард, 59), Дукуре (Ивоби, 57), Дэвис, Аллан, Ришарлисон (Нкунку, 78), Кэлверт-Льюин 

Не пропустите: "Ливерпуль" и "Челси" вышли в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Феерия "Манчестер Сити", успех "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 38-го тура чемпионата Англии

Феерия "Манчестер Сити", успех "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 38-го тура чемпионата Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов