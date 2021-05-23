"Манчестер Сити" уничтожил "Эвертон" в заключительном туре АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Эвертон" со счетом 5:0.

Победу "горожанам" принесли дубль Серхио Агуэро, а также голы Кевина де Брюйне, Фила Фодена и Габриэла Жезуса.

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а "Эвертон" финишировал на 10-й позиции и не пробился в еврокубки.

"Манчестер Сити" – "Эвертон" - 5:0 (2:0)

Голы: де Брюйне, 11 - 1:0, Габриэл Жезус, 14 - 2:0, Фоден, 53 - 3:0, Агуэро, 71 - 4:0, Агуэро, 76 - 5:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Уокер, Стоунз, Зинченко, Фоден (Родри, 56), Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне, Марез (Агуэро, 65), Габриэл Жезус (Ферран Торрес, 74).

"Эвертон": Пикфорд, Годфри, Динь, Кин, Холгейт, Сигурдссон (Бернард, 59), Дукуре (Ивоби, 57), Дэвис, Аллан, Ришарлисон (Нкунку, 78), Кэлверт-Льюин

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