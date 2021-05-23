"Манчестер Сити" уничтожил "Эвертон" в заключительном туре АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 38-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Эвертон" со счетом 5:0.
Победу "горожанам" принесли дубль Серхио Агуэро, а также голы Кевина де Брюйне, Фила Фодена и Габриэла Жезуса.
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а "Эвертон" финишировал на 10-й позиции и не пробился в еврокубки.
"Манчестер Сити" – "Эвертон" - 5:0 (2:0)
Голы: де Брюйне, 11 - 1:0, Габриэл Жезус, 14 - 2:0, Фоден, 53 - 3:0, Агуэро, 71 - 4:0, Агуэро, 76 - 5:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Уокер, Стоунз, Зинченко, Фоден (Родри, 56), Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне, Марез (Агуэро, 65), Габриэл Жезус (Ферран Торрес, 74).
"Эвертон": Пикфорд, Годфри, Динь, Кин, Холгейт, Сигурдссон (Бернард, 59), Дукуре (Ивоби, 57), Дэвис, Аллан, Ришарлисон (Нкунку, 78), Кэлверт-Льюин
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18