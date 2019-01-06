"Манчестер Сити" уничтожил клуб третьего дивизиона в Кубке Англии
В матче 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил клуб третьего дивизиона "Ротерхэм" со счетом 7:0 и вышел в следующий раунд. Также в 1/16 финала вышли "Уотфорд", "Миллуолл" и "Барнет".
"Манчестер Сити" – "Ротерхэм" - 7:0 (3:0)
Голы: Стерлинг, 12 - 1:0, Фоден, 43 - 2:0, Аджайи, 45 (автогол) - 3:0, Габриэл Жезус, 52 - 4:0, Марез, 73 - 5:0, Отаменди, 78 - 6:0, Сане, 85 - 7:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Стоунз (Данило, 75), Уокер, Зинченко, Фоден, Гюндоган, Марез, де Брюйне (Сандлер, 67), Стерлинг (Сане, 57), Габриэл Жезус.
"Уокинг" – "Уотфорд" - 0:2 (0:1)
Голы: Хьюз, 13 - 0:1, Дини, 74 - 0:2
"Куинз Парк Рейнджерс" – "Лидс" - 2:1 (1:1)
Голы: Оте, 23 (с пенальти) - 1:0, Хальме, 25 - 1:1, Бидуэлл, 75 - 2:1
"Шеффилд Юнайтед" – "Барнет" - 0:1 (0:1)
Гол: Култхерст, 21 (с пенальти) - 0:1
"Фулхэм" – "Олдхэм" - 1:2 (0:0)
Голы: Одои, 52 - 1:0, Серридж, 76 (с пенальти) - 1:1, Лэнг, 88 - 1:2
"Престон" – "Донкастер" - 1:2 (0:1)
Голы: Марквис, 5 - 0:1, Хьюз, 56 - 1:1, Андерсон, 72 - 1:2
"Миллуолл" – "Халл" - 2:1 (0:0)
Голы: Тораль, 52 - 0:1, Фергюсон, 82 - 1:1, Фергюсон, 85 - 2:1
Не пропустите: Игрок "Арсенала" в неожиданном образе посетил показ мод. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
2
Судья праздновал голы в ворота "Реала"
-
Пике планирует привлечь Месси в качестве акционера "Андорры"
-
"Зенит" интересуется защитником "Ромы"
-
2
ПСЖ отдал 120 тысяч евро за выход в 1/16 финала в Кубка Франции побежденному "Понтиви"
-
Чех хочет подписать новый контракт с "Арсеналом"
-
"Барселона" 11 из 13 раз становилась чемпионом, лидируя после первого круга
-
1
В Петербурге прошел флешмоб в поддержку Кокорина
-
Новый игрок "Реала" поделился впечатлениями о команде
-
"Тоттенхэм" интересуется защитником "Сампдории"
-
"Атлетико" хочет продлить контракт с Облаком
-
Игрок "Челси" Лофтус-Чик из-за травмы выбыл до конца января
-
Самедов будет играть в "Крыльях Советов" до конца сезона
-
"Барселона" планирует заработать на трансферах этим летом
-
Лукаку высказался о новом тренере "МЮ"
-
"Андерлехт" назвал имя нового тренера
-
"Челси" ищет замену Фабрегасу
-
"Ювентус" интересуется игроком "Дженоа"
-
Дортмундская "Боруссия" и "Бавария" поборются за Вернера
-
"Челси" озвучил цену на Фабрегаса
-
"Ювентус" получил три предложения по Пауло Дибале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10