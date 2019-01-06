"Манчестер Сити" уничтожил клуб третьего дивизиона в Кубке Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил клуб третьего дивизиона "Ротерхэм" со счетом 7:0 и вышел в следующий раунд. Также в 1/16 финала вышли "Уотфорд", "Миллуолл" и "Барнет".

"Манчестер Сити" – "Ротерхэм" - 7:0 (3:0)

Голы: Стерлинг, 12 - 1:0, Фоден, 43 - 2:0, Аджайи, 45 (автогол) - 3:0, Габриэл Жезус, 52 - 4:0, Марез, 73 - 5:0, Отаменди, 78 - 6:0, Сане, 85 - 7:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Стоунз (Данило, 75), Уокер, Зинченко, Фоден, Гюндоган, Марез, де Брюйне (Сандлер, 67), Стерлинг (Сане, 57), Габриэл Жезус.

"Уокинг" – "Уотфорд" - 0:2 (0:1)

Голы: Хьюз, 13 - 0:1, Дини, 74 - 0:2

"Куинз Парк Рейнджерс" – "Лидс" - 2:1 (1:1)

Голы: Оте, 23 (с пенальти) - 1:0, Хальме, 25 - 1:1, Бидуэлл, 75 - 2:1

"Шеффилд Юнайтед" – "Барнет" - 0:1 (0:1)

Гол: Култхерст, 21 (с пенальти) - 0:1

"Фулхэм" – "Олдхэм" - 1:2 (0:0)

Голы: Одои, 52 - 1:0, Серридж, 76 (с пенальти) - 1:1, Лэнг, 88 - 1:2

"Престон" – "Донкастер" - 1:2 (0:1)

Голы: Марквис, 5 - 0:1, Хьюз, 56 - 1:1, Андерсон, 72 - 1:2

"Миллуолл" – "Халл" - 2:1 (0:0)

Голы: Тораль, 52 - 0:1, Фергюсон, 82 - 1:1, Фергюсон, 85 - 2:1

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