"Манчестер Сити" уничтожил клуб третьего дивизиона в Кубке Англии

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"Манчестер Сити" уничтожил клуб третьего дивизиона в Кубке Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил клуб третьего дивизиона "Ротерхэм" со счетом 7:0 и вышел в следующий раунд. Также в 1/16 финала вышли "Уотфорд", "Миллуолл" и "Барнет".

"Манчестер Сити" – "Ротерхэм" - 7:0 (3:0)
Голы: Стерлинг, 12 - 1:0, Фоден, 43 - 2:0, Аджайи, 45 (автогол) - 3:0, Габриэл Жезус, 52 - 4:0, Марез, 73 - 5:0, Отаменди, 78 - 6:0, Сане, 85 - 7:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Стоунз (Данило, 75), Уокер, Зинченко, Фоден, Гюндоган, Марез, де Брюйне (Сандлер, 67), Стерлинг (Сане, 57), Габриэл Жезус.

"Уокинг" – "Уотфорд" - 0:2 (0:1)
Голы: Хьюз, 13 - 0:1, Дини, 74 - 0:2 

"Куинз Парк Рейнджерс" – "Лидс" - 2:1 (1:1)
Голы: Оте, 23 (с пенальти) - 1:0, Хальме, 25 - 1:1, Бидуэлл, 75 - 2:1

"Шеффилд Юнайтед" – "Барнет" - 0:1 (0:1)
Гол: Култхерст, 21 (с пенальти) - 0:1

"Фулхэм" – "Олдхэм" - 1:2 (0:0)
Голы: Одои, 52 - 1:0, Серридж, 76 (с пенальти) - 1:1, Лэнг, 88 - 1:2

"Престон" – "Донкастер" - 1:2 (0:1)
Голы: Марквис, 5 - 0:1, Хьюз, 56 - 1:1, Андерсон, 72 - 1:2

"Миллуолл" – "Халл" - 2:1 (0:0)
Голы: Тораль, 52 - 0:1, Фергюсон, 82 - 1:1, Фергюсон, 85 - 2:1

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
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