"Манчестер Сити" уничтожил "Ливерпуль" в матче АПЛ
В матче 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:1. Победу "горожанам" принесли дубль Илкая Гюндогана, а также голы Рахима Стерлинга и Фила Фодена. В составе "красных" отличился Мохамед Салах.
"Манчестер Сити", набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 40 очками остался на 4-й позиции.
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 1:4 (0:0)
Голы: Гюндоган, 49 - 0:1, Салах, 63 (с пенальти) - 1:1, Гюндоган, 73 - 1:2, Стерлинг, 76 - 1:3, Фоден, 83 - 1:4
"Ливерпуль": Алиссон, Фабиньо, Александер-Арнолд, Робертсон (Цимикас, 85), Джонс (Милнер, 68), Тиаго Алькантара (Шакири, 68), Салах, Вейналдум, Мане, Хендерсон, Фирмино.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Родри, Марез (Габриэл Жезус, 72), Бернарду Силва.
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"Манчестер Сити" уничтожил "Ливерпуль" в матче АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18