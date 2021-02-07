"Манчестер Сити" уничтожил "Ливерпуль" в матче АПЛ

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:1. Победу "горожанам" принесли дубль Илкая Гюндогана, а также голы Рахима Стерлинга и Фила Фодена. В составе "красных" отличился Мохамед Салах.

"Манчестер Сити", набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 40 очками остался на 4-й позиции.

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 1:4 (0:0)

Голы: Гюндоган, 49 - 0:1, Салах, 63 (с пенальти) - 1:1, Гюндоган, 73 - 1:2, Стерлинг, 76 - 1:3, Фоден, 83 - 1:4

"Ливерпуль": Алиссон, Фабиньо, Александер-Арнолд, Робертсон (Цимикас, 85), Джонс (Милнер, 68), Тиаго Алькантара (Шакири, 68), Салах, Вейналдум, Мане, Хендерсон, Фирмино.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Родри, Марез (Габриэл Жезус, 72), Бернарду Силва.

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