"Манчестер Сити" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

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"Манчестер Сити" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1.

Победу "горожанам" принесли голы Кевина де Брюйне и Рияда Махреза. В составе манкунианцев отличился Джейдон Санчо.

"Манчестер Сити", набрав 69 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 47 очками остался на пятой позиции.

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 4:1 (2:1)
Голы: де Брюйне, 5 - 1:0, Санчо, 22 - 1:1, де Брюйне, 28 - 2:1, Махрез, 68 - 3:1, Махрез, 90 - 4:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 80), Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден, Махрез.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Погба (Рэшфорд, 64), Фред, Мактомини, Бруну Фернандеш, Санчо, Эланга (Лингард, 64).

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