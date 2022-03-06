"Манчестер Сити" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
В матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1.
Победу "горожанам" принесли голы Кевина де Брюйне и Рияда Махреза. В составе манкунианцев отличился Джейдон Санчо.
"Манчестер Сити", набрав 69 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 47 очками остался на пятой позиции.
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 4:1 (2:1)
Голы: де Брюйне, 5 - 1:0, Санчо, 22 - 1:1, де Брюйне, 28 - 2:1, Махрез, 68 - 3:1, Махрез, 90 - 4:1
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 80), Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден, Махрез.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Погба (Рэшфорд, 64), Фред, Мактомини, Бруну Фернандеш, Санчо, Эланга (Лингард, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18