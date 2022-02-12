"Манчестер Сити" уничтожил "Норвич" в матче АПЛ
В матче 25-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Норвич" со счетом 4:0.
Победу "горожанам" принесли хет-трик Рахима Стерлинга и гол Филипа Фодена.
"Манчестер Сити", набрав 63 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Норвич" с 17 очками остался в зоне вылета и занимает 18-е место.
"Норвич" – "Манчестер Сити" - 0:4 (0:1)
Голы: Стерлинг, 31 - 0:1, Фоден, 48 - 0:2, Стерлинг, 70 - 0:3, Стерлинг, 90 - 0:4
"Норвич": Ганн, Ааронс (Байрэм, 63), Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу (Норманн, 63), Гилмор, Рашица, Пукки, Сарджент (Дауэлл, 87).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва (Макати, 75), Фоден (Делап, 82), Стерлинг, Марез (Кайки, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18