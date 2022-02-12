"Манчестер Сити" уничтожил "Норвич" в матче АПЛ

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"Манчестер Сити" уничтожил "Норвич" в матче АПЛ

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Норвич" со счетом 4:0.

Победу "горожанам" принесли хет-трик Рахима Стерлинга и гол Филипа Фодена.

"Манчестер Сити", набрав 63 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Норвич" с 17 очками остался в зоне вылета и занимает 18-е место.

"Норвич" – "Манчестер Сити" - 0:4 (0:1)
Голы: Стерлинг, 31 - 0:1, Фоден, 48 - 0:2, Стерлинг, 70 - 0:3, Стерлинг, 90 - 0:4

"Норвич": Ганн, Ааронс (Байрэм, 63), Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу (Норманн, 63), Гилмор, Рашица, Пукки, Сарджент (Дауэлл, 87).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва (Макати, 75), Фоден (Делап, 82), Стерлинг, Марез (Кайки, 84).

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