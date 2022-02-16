"Манчестер Сити" уничтожил "Спортинг" в матче Лиги чемпионов

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"Манчестер Сити" уничтожил "Спортинг" в матче Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Спортинг" со счетом 5:0.

Победу английскому клубу принесли дубль Бернарду Силвы, голы Рияда Мареза, Филипа Фодена и Рахима Стерлинга.

Ответный матч состоится 9 марта.

"Спортинг" Португалия – "Манчестер Сити" Англия - 0:5 (0:4)
Голы: Марез, 7 - 0:1, Бернарду Силва, 17 - 0:2, Фоден, 32 - 0:3, Бернарду Силва, 44 - 0:4, Стерлинг, 58 - 0:5

"Спортинг": Адан, Порро (Нету, 83), Коатес, Матеус Рейс, Инасиу, Эшгайю, Сарабия (Табата, 75), Пальинья, Педру Гонсалвеш (Угарте, 51), Матеуш Нунеш, Паулинью (Слимани, 75).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз (Зинченко, 61), Лапорт (Аке, 85), Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва (Делап, 85), Родри (Фернандиньо, 73), Фоден (Гюндоган, 61), Стерлинг, Марез.

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