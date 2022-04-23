"Манчестер Сити" уничтожил "Уотфорд" благодаря покеру Жезуса

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"Манчестер Сити" уничтожил "Уотфорд" благодаря покеру Жезуса

Фото: твиттер "Сити"\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Уотфорд" в матче 34-го тура АПЛ.

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" - 5:1

Голы: Жезус, 4 - 1:0, Жезус, 23 - 2:0, Камара, 28 - 2:1, Родри, 34 - 3:1, Жезус (пенальти), 49 - 4:1, Жезус, 53 - 5:1.

"Манчестер Сити" - Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт (Аке, 63), Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, де Брюйне (Гюндоган, 57), Родри (Марез, 71), Грилиш, Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Уотфорд" - Фостер, Кабаселе, Самир (Кэткарт, 68), Камара, Сиссоко, Клеверли, Луза (Кайембе, 75), Нгакиа, Кинг, Деннис, Сарр (Жоао Педро, 68).

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