"Манчестер Сити" уничтожил "Уотфорд", забив восемь голов

"Манчестер Сити" в домашнем матче разгромил "Уотфорд" в рамках 6-го тура чемпионата Англии.

"Горожане" забили восемь голов своему сопернику. Хет-трик оформил Бернарду Силва, а Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ .

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" - 8:0 (5:0)

Голы: Сильва, 1 - 1:0, Агуэро (пенальти), 7 - 2:0, Марез, 12 - 3:0, Бернарду Силва, 15 - 4:0, Отаменди, 18 - 5:0, Бернарду Силва, 48 - 6:0, Бернарду Силва, 69 - 7:0, де Брейне, 85 - 8:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди (Анхелиньо, 46), Уокер (Жоау Канселу, 54), Отаменди (Эрик Гарсия, 63), Фернандиньо, де Брюйне, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Сильва, Марез, Агуэро.

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Фемения, Доусон, Фулькье (Перейра, 33), Клеверли, Дукуре, Хьюз (Сарр, 59), Капу, Холебас, Деулофеу (Грэй, 77).

"Манчестер Сити" занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 13 баллов. У "Уотфорда" 2 балла и последнее место.

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