"Манчестер Сити" уничтожил "Уотфорд", забив восемь голов
"Манчестер Сити" в домашнем матче разгромил "Уотфорд" в рамках 6-го тура чемпионата Англии.
"Горожане" забили восемь голов своему сопернику. Хет-трик оформил Бернарду Силва, а Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ .
"Манчестер Сити" - "Уотфорд" - 8:0 (5:0)
Голы: Сильва, 1 - 1:0, Агуэро (пенальти), 7 - 2:0, Марез, 12 - 3:0, Бернарду Силва, 15 - 4:0, Отаменди, 18 - 5:0, Бернарду Силва, 48 - 6:0, Бернарду Силва, 69 - 7:0, де Брейне, 85 - 8:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди (Анхелиньо, 46), Уокер (Жоау Канселу, 54), Отаменди (Эрик Гарсия, 63), Фернандиньо, де Брюйне, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Сильва, Марез, Агуэро.
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Фемения, Доусон, Фулькье (Перейра, 33), Клеверли, Дукуре, Хьюз (Сарр, 59), Капу, Холебас, Деулофеу (Грэй, 77).
"Манчестер Сити" занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 13 баллов. У "Уотфорда" 2 балла и последнее место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1