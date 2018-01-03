"Манчестер Сити" - "Уотфорд" - 3:1, "Вест Хэм" - "Вест Бромвич" - 2:1 (обзоры)

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"Манчестер Сити" - "Уотфорд" - 3:1, "Вест Хэм" - "Вест Бромвич" - 2:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 22-го тура чемпионата Англии.

Видео: "Манчестер Сити" - "Уотфорд" - 3:1.

 

Видео: "Вест Хэм" - "Вест Бромвич" - 2:1.

 

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Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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